Rencontre avec Negar Djavadi Clamecy Clamecy Catégories d’évènement: Clamecy

Nièvre

Rencontre avec Negar Djavadi Clamecy, 5 mars 2022, Clamecy. Rencontre avec Negar Djavadi Librairie Le Millefeuille 20 Rue du Grand Marché Clamecy

2022-03-05 – 2022-03-05 Librairie Le Millefeuille 20 Rue du Grand Marché

Clamecy Nièvre Clamecy La librairie du Millefeuille accueille la scénariste, réalisatrice et écrivaine Négar Djavadi à l’occasion de la sortie en poche de son dernier livre “Arène”, un thriller urbain sur les bandes et les intêrets qui s’affrontent aujourd’hui dans certains quartiers de Paris. Au programme :

– Dédicaces de 10h à 12h

– Rencontre de 17h30 à 18h30 Entrée libre et gratuite. librairie.lemilefeuille@orange.fr +33 3 86 24 41 18 La librairie du Millefeuille accueille la scénariste, réalisatrice et écrivaine Négar Djavadi à l’occasion de la sortie en poche de son dernier livre “Arène”, un thriller urbain sur les bandes et les intêrets qui s’affrontent aujourd’hui dans certains quartiers de Paris. Au programme :

– Dédicaces de 10h à 12h

– Rencontre de 17h30 à 18h30 Entrée libre et gratuite. Librairie Le Millefeuille 20 Rue du Grand Marché Clamecy

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Clamecy, Nièvre Autres Lieu Clamecy Adresse Librairie Le Millefeuille 20 Rue du Grand Marché Ville Clamecy lieuville Librairie Le Millefeuille 20 Rue du Grand Marché Clamecy Departement Nièvre

Clamecy Clamecy Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clamecy/

Rencontre avec Negar Djavadi Clamecy 2022-03-05 was last modified: by Rencontre avec Negar Djavadi Clamecy Clamecy 5 mars 2022 Clamecy nièvre

Clamecy Nièvre