LAB01 – Bar de l'innovation/fab lab, le mardi 12 avril à 17:00

**Travail collaboratif à distance, synchronisation de calendrier, stockage et partage de fichiers, il existe des alternatives françaises aux géants du Web.** Venez les découvrir au LAB01 dans le cadre d’une discussion informelle avec [Antoine VADOT](https://www.linkedin.com/in/antoinevadot/), cofondateur de l’association Nebulae. **Nous aborderons ces solutions tant sur l’aspect pratique qu’éthique ainsi que les services aux habitants qui peuvent être mis en place.** _À propos de Nebulae :_ Cette association a pour mission d’accompagner les personnes et les organisations dans leur transition vers un numérique plus respectueux de leurs valeurs. Elle propose divers formats de sensibilisation aux enjeux du numérique éthique, de l’accompagnement à la transition ainsi que des services en ligne respectueux. Visitez leur site web : [[https://nebulae.co/associations/](https://nebulae.co/associations/)](https://nebulae.co/associations/) ### Évènement gratuit sur inscription : [[https://framadate.org/ZSq8Xi4Ea3jt87Vg](https://framadate.org/ZSq8Xi4Ea3jt87Vg)](https://framadate.org/ZSq8Xi4Ea3jt87Vg) Mardi 12 Avril | 17h-19h | LAB01 : 48 Rue Gustave Noblemaire, 01500 Ambérieu-en-Bugey

Gratuit sur inscription (voir lien)

Élus et acteurs des collectivités, venez échanger sur les solutions numériques à déployer pour engager une transformation digitale responsable.

2022-04-12T17:00:00 2022-04-12T19:00:00

