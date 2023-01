RENCONTRE AVEC NATHALIE DE BROC; ÉCRIVAIN ET CONTEUSE Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux Catégories d’Évènement: Lassay-les-Châteaux

Mayenne

RENCONTRE AVEC NATHALIE DE BROC; ÉCRIVAIN ET CONTEUSE Lassay-les-Châteaux, 2 février 2023, Lassay-les-Châteaux . RENCONTRE AVEC NATHALIE DE BROC; ÉCRIVAIN ET CONTEUSE 6 RUE DU COUVENT MEDIATHEQUE DE LASSAY Lassay-les-Châteaux Mayenne MEDIATHEQUE DE LASSAY 6 RUE DU COUVENT

2023-02-02 16:00:00 – 2023-02-02 17:00:00

MEDIATHEQUE DE LASSAY 6 RUE DU COUVENT

Lassay-les-Châteaux

Mayenne Ecrivain, journaliste et conteuse passionnante, grande voyageuse mais aussi Mayennaise d’adoption, Nathalie de Broc vient à la rencontre des lecteurs. Ne manquez pas ce moment privilégié pour découvrir son parcours, ses romans, ses sources d’inspiration autour de l’Histoire, des voyages… le tout autour d’une boisson chaude et des crêpes de la Chandeleur ! Rencontre littéraire +33 2 43 08 04 33 MEDIATHEQUE DE LASSAY 6 RUE DU COUVENT Lassay-les-Châteaux

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Lassay-les-Châteaux, Mayenne Autres Lieu Lassay-les-Châteaux Adresse Lassay-les-Châteaux Mayenne MEDIATHEQUE DE LASSAY 6 RUE DU COUVENT Ville Lassay-les-Châteaux lieuville MEDIATHEQUE DE LASSAY 6 RUE DU COUVENT Lassay-les-Châteaux Departement Mayenne

Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lassay-les-chateaux/

RENCONTRE AVEC NATHALIE DE BROC; ÉCRIVAIN ET CONTEUSE Lassay-les-Châteaux 2023-02-02 was last modified: by RENCONTRE AVEC NATHALIE DE BROC; ÉCRIVAIN ET CONTEUSE Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux 2 février 2023 6 RUE DU COUVENT MEDIATHEQUE DE LASSAY Lassay-les-Châteaux Mayenne Lassay-les-Châteaux mayenne

Lassay-les-Châteaux Mayenne