Rencontre avec Nathalie Boulouch Guingamp, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Guingamp.

Rencontre avec Nathalie Boulouch 2021-07-23 18:30:00 – 2021-07-23 Centre d’art GwinZegal 4 Rue Auguste Pavie

Guingamp Côtes d’Armor

Venez rencontrer Nathalie Boulouch, historienne et spécialiste de la photographie couleur, autour de l’exposition « Un village » de Madeleine de Sinéty. « Ah, les belles photos ! » Madeleine de Sinéty, la couleur et les diapositives. Il sera possible de visiter l’exposition avant et après la conférence.

+33 2 96 44 27 78

