Rencontre avec Nathalie André et Violette Suquet Librairie Gwarlan Lannion, vendredi 23 février 2024.

Rencontre avec Nathalie André et Violette Suquet Librairie Gwarlan Lannion Côtes-d’Armor

La librairie Gwalarn a la plaisir de recevoir Nathalie André et Violette Suquet vendredi 23 février à partir de 19h. Autrice et illustratrice d’Endogirls une enquête sans tabous sur l’endométriose et la santé des femmes paru aux éditions Courrier du livre.

Fruit d’une enquête auprès de femmes atteintes d’endométriose et d’experts de la santé, ce roman graphique porte sur les différents problèmes et combats qui entourent cette maladie. Les autrices soulignent les difficultés de diagnostics, les tabous autour du corps féminin, le sexisme au sein du corps médical ou encore les actions des endogirls.

Un enquête passionnante sur l’endométriose mettant en lumière des professionnels engagés et des femmes combatives. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 19:00:00

fin : 2024-02-23

Librairie Gwarlan 19 rue du chapelier

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Rencontre avec Nathalie André et Violette Suquet Lannion a été mis à jour le 2024-02-08 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose