Nouvelle rencontre avec Nadia Geyre et Philippe Poirier de la Maison PoaPlume, Marc Torralba des éditions Le Castor Astral autour des livres d’Auguste Derrière et Prunelle de Mézieux et des pages humour publiées chaque mois dans le magazine Causette. >>> Mardi 7 décembre à 18h, Espace Bordeaux et l’Aquitaine, 2e étage.

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Découvrez notre quatrième rendez-vous « Des livres en Nouvelle-Aquitaine », en partenariat avec la Bibliothèque Mériadeck, qui met à l’honneur des auteurs et éditeurs locaux de documentaires. Bibliothèque Mériadeck 85 Cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde

