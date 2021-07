Dieppe Librairie La Grande Ourse Dieppe, Seine-Maritime Rencontre avec Murielle Szac et Bruno Doucey Librairie La Grande Ourse Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

le samedi 16 octobre à 10:00

### Rencontres – Dédicaces Avec Murielle Szac (La mythologie grecque en cent épisodes, [éd. Bayard](https://www.bayard-editions.com)) et Bruno Doucey (Ne pleure pas sur la Grèce, [éd. Bruno Doucey](https://www.editions-brunodoucey.com)). Partez en voyage au pays des dieux avec Murielle Szac et découvrez une période sombre et méconnue de l’histoire de la Grèce avec Bruno Doucey.

Gratuit sur réservation

