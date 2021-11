Rencontre avec Morgane Telllechea Saint-Jean-Pied-de-Port, 20 novembre 2021, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Rencontre avec Morgane Telllechea Place de la gare Médiathèque Garazi Baigorri Saint-Jean-Pied-de-Port

2021-11-20 16:30:00 – 2021-11-20 Place de la gare Médiathèque Garazi Baigorri

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Présentation de ses recueils dans le cadre de l’exposition Phot’Haîku. Une invitation à un voyage poétique avec l’exposition “Phot’Haïku au travers d’une vingtaine de tableaux mêlant haïkus et photographies.

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans et 2 mois (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

+33 5 59 37 34 76

Mediathèque GB

dernière mise à jour : 2021-11-15 par