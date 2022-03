Rencontre avec Morad Kertobi, chargé de mission court métrage et première oeuvre au CNC Forum des Images Paris Catégories d’évènement: île de France

Chaque semestre, le Forum des Images accueille la bibliothèque du cinéma François Truffaut dans la salle 100 pour une rencontre. En juin, nous accueillerons Morad Kertobi, qui viendra présenter les actions du CNC en faveur du court-métrage et des premières œuvres cinématographiques. Le CNC soutient le court métrage dans toutes ses formes et contribue à son financement à tous les stades, de l’écriture à la production, de la promotion à la diffusion. Morad Kertobi, chargé de mission court métrage et première oeuvre au CNC, viendra présenter les différentes ressources et formes de soutien de l’institution. Forum des Images 2 rue du cinéma Paris 75001 Contact : https://www.facebook.com/bibliothequeducinemafrancoistruffaut https://twitter.com/truffaut_cinema Cinéma;Conférence

