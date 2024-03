Rencontre avec Monica Jornet et atelier pour faire un poème dadaïste Médiathèque de l’AME Montargis, samedi 16 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T15:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T15:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:00:00+01:00

Dans le cadre du Printemps des poètes 2024, et pour la sortie toute fraîche de son nouveau recueil Sansonnets (100 sonnets), nous invitons la poétesse Monica Jornet à nous faire découvrir son travail et partager son expérience. La rencontre sera ponctuée de lectures de ses poèmes, et suivie d’un atelier « Pour faire un poème dadaïste » au cours duquel l’autrice vous accompagnera dans l’écriture de votre propre poème.

Médiathèque de l'AME 2 Rue Franklin Roosevelt, Montargis

