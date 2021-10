Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde Rencontre avec Mona Chollet Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Station Ausone, le jeudi 4 novembre à 18:00

>>>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/ORtKtnL](https://cutt.ly/ORtKtnL) Etude de l’impact des représentations idéales du couple héritées du patriarcat sur les relations hétérosexuelles. La journaliste considère que l’espace du désir est saturé par les fantasmes masculins et que les femmes sont conditionnées à choisir entre le bonheur amoureux ou la pleine expression d’elles-mêmes. Cette asymétrie entre les sexes débouche logiquement sur des situations malheureuses. ©Electre 2021 >>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat. [https://www.youtube.com/c/LibrairieMollatBordeaux](https://www.youtube.com/c/LibrairieMollatBordeaux) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Venez rencontrer Mona Chollet à l’occasion de la parution de son livre “Réinventer l’amour : Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles” aux éditions Zones. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

