Rencontre avec mon beau-frère Marseille 3e Arrondissement, 5 avril 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Rencontre avec mon beau-frère Théâtre Axel Toursky 16 Passage Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement

2022-04-05 – 2022-04-06 Théâtre Axel Toursky 16 Passage Léo Ferré

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

16 26 Une femme vient de mourir et se retrouve au ciel sur un banc très froid dans un lieu inconnu… Un homme l’accueille. Lui, est arrivé ici déjà depuis un certain temps, et il fait là, son « premier accueil ».



Le problème, c’est que ces deux-là se connaissent bien et se détestent. Sur terre, l’homme était son beau-frère. Ils sont ennemis intimes depuis toujours. Et le moins que l’on puisse dire… c’est que ce beau-frère là, n’était pas, mais alors pas du tout un ange !…



Drôle, tendre, cruelle, haute en couleurs, la dernière création de Gilles Ascaride, l’un des fondateurs avec Henri-Frédéric Blanc du mouvement littéraire Overlittérature qui défend une écriture crue, iconoclaste et joyeuse, vaut le détour.



C’est une sacrée rencontre que nous allons suivre, celle de ces deux êtres qui se sont toujours détestés et qui vont continuer sous nos yeux à s’entre-déchirer sur le compte de querelles insolvables. Le tout avec cet accent marseillais haut en couleur qui rend d’autant plus cette altercation savoureuse que chacun reste persuadé d’avoir raison… jusqu’à ce que mort s’ensuive…



Et comme toujours avec Gilles Ascaride, c’est vif, surprenant, sensible, émouvant, irrésistible et totalement et délicieusement… frappadingue jusqu’au délire.

« 95 minutes… très, mais alors vraiment très palpitantes… »

Théâtre Axel Toursky 16 Passage Léo Ferré Marseille 3e Arrondissement

