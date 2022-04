Rencontre avec Mily Neau et Élodie Brondoni Poplicot Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Rencontre avec Mily Neau et Élodie Brondoni

Poplicot, le mercredi 13 avril à 15:00

Au programme : lecture et dédicace.

Sur inscription

Autrice et illustratrice de Vatel et le banquet Princier, l’adaptation en livre du spectacle contant l’histoire rêvée de l’invention de la crème chantilly. Poplicot 39 rue du Connetable Chantilly Oise

2022-04-13T15:00:00 2022-04-13T17:00:00

