Rencontre avec Miguel BONNEFOY Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Semur-en-Auxois

Rencontre avec Miguel BONNEFOY Semur-en-Auxois, 2 février 2023, Semur-en-Auxois . Rencontre avec Miguel BONNEFOY 30 Place Notre Dame Librairie l’écritoire Semur-en-Auxois Côte-d’Or Librairie l’écritoire 30 Place Notre Dame

2023-02-02 18:30:00 – 2023-02-02

Librairie l’écritoire 30 Place Notre Dame

Semur-en-Auxois

Côte-d’Or EUR 0 0 Miguel BONNEFOY est annoncé à la librairie le jeudi 2 février. Rencontre autour du héros de son roman « L’inventeur », Augustin MOUCHOT, Semurois devenu célèbre pour avoir inventé le four solaire (exposé à la tour de l’Orle d’Or). Sorti lors de la rentrée littéraire, Prix Patrimoine 2022 LIBRAIRIE.ECRITOIRE@WANADOO.FR +33 3 80 97 05 09 Librairie l’écritoire 30 Place Notre Dame Semur-en-Auxois

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Semur-en-Auxois Autres Lieu Semur-en-Auxois Adresse Semur-en-Auxois Côte-d'Or Librairie l'écritoire 30 Place Notre Dame Ville Semur-en-Auxois lieuville Librairie l'écritoire 30 Place Notre Dame Semur-en-Auxois Departement Côte-d'Or

Rencontre avec Miguel BONNEFOY Semur-en-Auxois 2023-02-02 was last modified: by Rencontre avec Miguel BONNEFOY Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 2 février 2023 30 Place Notre-Dame Librairie l'écritoire Semur-en-Auxois Côte-d'Or Côte-d'Or Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois Côte-d'Or