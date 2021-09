Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde Rencontre avec Michel Winock Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Rencontre avec Michel Winock Station Ausone, 6 octobre 2021, Bordeaux. Rencontre avec Michel Winock

Station Ausone, le mercredi 6 octobre à 18:00

>>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/GEgmZUD](https://cutt.ly/GEgmZUD) >>> Rendez-vous à la Station Ausone. Trois ans après l’espoir de renouveau suscité par la Libération en 1944, la guerre froide acte une nouvelle partition du monde et la IVe République reproduit l’instabilité de la IIIe. Chronique des événements politiques, culturels, judiciaires et sportifs qui ont marqué cette période oubliée : l’épuration, la crise coloniale, le tribunal de Nuremberg mais aussi le premier Festival de Cannes. ©Electre 2021 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat. Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires. Crédit photo © D.R.

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Venez rencontrer Michel Winock à l’occasion de la sortie de son livre “La France libérée : 1944-1947” aux éditions Perrin. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T18:00:00 2021-10-06T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Station Ausone Adresse 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Station Ausone Bordeaux