Médiathèque Simone-de-Beauvoir, le mercredi 1 décembre à 17:00

Michel Vincent, président d’honneur de la fédération des aveugles et amblyopes de France présentera son livre _Croire sans voir_ et échangera avec le public sur le thème de l’éveil sensoriel à l’engagement.

Gratuit. Présentation du passe sanitaire obligatoire pour les adultes

Dans le cadre de la Semaine de sensibilisation au handicap

