Rencontre avec Michel Onfray Station Ausone, 30 septembre 2021, Bordeaux.

Station Ausone, le jeudi 30 septembre à 18:00

>>> Retrouvez le livre “Autodafés” : [[https://cutt.ly/7WnhpYn](https://cutt.ly/7WnhpYn)](https://cutt.ly/7WnhpYn) “Réflexion sur la censure exercée par la presse française, à travers six livres dont “Les habits neufs du président Mao : chronique de la Révolution” de Simon Leys et “Le choc des civilisations” de Samuel P. Huntington. L’auteur évoque les diverses stratégies mises en place : organiser la censure par le silence ou la désinformation, promouvoir de mauvais livres, entre autres.” ©Electre 2021 >>> Retrouvez le livre “Les raisons de l’art : une initiation à l’art, de Lascaux à Koons” : [[https://cutt.ly/WWnhzd8](https://cutt.ly/WWnhzd8)](https://cutt.ly/WWnhzd8) “Une initiation au langage et à la symbolique véhiculés par l’art contemporain à travers sa mise en perspective dans l’histoire de l’art. Le philosophe propose une réflexion sur l’évolution de la notion de beau à travers les siècles, depuis les peintures pariétales à la grotte Chauvet ou Lascaux jusqu’au Bouquet of Tulips de Jeff Koons.” ©Electre 2021 >>> Rendez-vous à la Station Ausone. La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat [[https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat)](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires. Crédit photo © Elodie Grégoire

Entrée libre

Venez rencontrer Michel Onfray à l’occasion de la sortie de ses livres “Autodafés” (ed. Presse de la Cité) et “Les raisons de l’art : une initiation à l’art, de Lascaux à Koons” (éd.Robert Laffont).

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



