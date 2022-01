Rencontre avec Michel Bussi Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Rencontre avec Michel Bussi Station Ausone, 2 mars 2022, Bordeaux. Rencontre avec Michel Bussi

Station Ausone, le mercredi 2 mars à 18:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [https://www.mollat.com/livres/2597668/michel-bussi-nouvelle-babel?fbclid=IwAR3HfeT-UQz_FOtuxZ-DUuFJyO2pZKC3IHxqY27neAPndz4o7zIldtmbWXk](https://www.mollat.com/livres/2597668/michel-bussi-nouvelle-babel?fbclid=IwAR3HfeT-UQz_FOtuxZ-DUuFJyO2pZKC3IHxqY27neAPndz4o7zIldtmbWXk) “Sur une île privée paradisiaque, de riches retraités se font subitement assassiner, créant une première fêlure dans leur société idyllique de démocratie mondialisée où le contrôle règne en maître. Trois policiers, un journaliste et une institutrice se lancent alors aux trousses du mystérieux tueur blond qui semble n’avoir aucune identité.” ©Electre2022 ? La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe vaccinal et port du masque obligatoires. Crédit photo ©Philippe Quaisse

Venez rencontrer Michel Bussi à l’occasion de la sortie de son livre « Nouvelle Babel » aux éditions Presses de la Cité. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

