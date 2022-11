RENCONTRE AVEC MICHEL BERNARD Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

RENCONTRE AVEC MICHEL BERNARD

Bar-le-Duc, 3 décembre 2022

74 Rue de Saint-Mihiel Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc Meuse

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel

Bar-le-Duc

Meuse Rencontre avec Michel Bernard autour de son dernier livre « Hiver 1812 – retraite de Russie » chez Perrin Editions.

Dédicaces avec la librairie la Fabrique.

Entrée gratuite. +33 3 29 79 09 38

Médiathèque Jean Jeukens

