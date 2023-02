RENCONTRE AVEC MICHEL B. PAUL B. – MASSY MASSY Catégories d’Évènement: 91300

Massy

RENCONTRE AVEC MICHEL B. PAUL B. – MASSY, 24 mars 2023, MASSY. RENCONTRE AVEC MICHEL B. PAUL B. – MASSY. Un spectacle à la date du 2023-03-24 au 2023-03-24 20:00. Tarif : 12.0 à 12.0 euros. ATMAC Lic. 1-PLATESV-R-2022-04745 dès 9 ans Après les spectacles Bartleby et Princesse K., nous retrouvons avec joie le Bob Théâtre pour une rencontre très particulière et qui promet d’être riche en émotions… A la suite de la parution de son livre Je suis différent et alors ?, dans lequel Michel B. nous parle de sa part d’ombre, nous l’avons invité à s’exprimer sur son parcours de vie. Il nous parlera de ce qu’il a traversé. Quelle a été son enfance ? Pourquoi en est-il arrivé là ? Rare dans les médias, avare en interview, c’est l’occasion unique de rencontrer Michel B., personnage qui a marqué d’effroi l’histoire du fait divers. Nous vous attendons nombreux. Pour la sécurité du public, un dispositif de sécurité discret mais efficace a été pensé. Nous vous demanderons de respecter le protocole mis en place et les enfants doivent cependant rester sous la surveillance des parents ou des adultes accompagnateurs. EUR12.0 12.0 euros Votre billet est ici PAUL B. – MASSY MASSY 6 ALLÉE DU QUÉBEC 91300 ATMAC Lic. 1-PLATESV-R-2022-04745 dès 9 ans Après les spectacles Bartleby et Princesse K., nous retrouvons avec joie le Bob Théâtre pour une rencontre très particulière et qui promet d’être riche en émotions… A la suite de la parution de son livre Je suis différent et alors ?, dans lequel Michel B. nous parle de sa part d’ombre, nous l’avons invité à s’exprimer sur son parcours de vie. Il nous parlera de ce qu’il a traversé. Quelle a été son enfance ? Pourquoi en est-il arrivé là ? Rare dans les médias, avare en interview, c’est l’occasion unique de rencontrer Michel B., personnage qui a marqué d’effroi l’histoire du fait divers. Nous vous attendons nombreux. Pour la sécurité du public, un dispositif de sécurité discret mais efficace a été pensé. Nous vous demanderons de respecter le protocole mis en place et les enfants doivent cependant rester sous la surveillance des parents ou des adultes accompagnateurs. .2023-03-24. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: 91300, Massy Autres Lieu PAUL B. - MASSY Adresse 6 ALLÉE DU QUÉBEC Ville MASSY Tarif 12.0-12.0 lieuville PAUL B. - MASSY MASSY Departement 91300

PAUL B. - MASSY MASSY 91300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/massy/

RENCONTRE AVEC MICHEL B. PAUL B. – MASSY 2023-03-24 was last modified: by RENCONTRE AVEC MICHEL B. PAUL B. – MASSY PAUL B. - MASSY 24 mars 2023 PAUL B. - MASSY MASSY

MASSY 91300