Le jeudi 2 septembre à 18h, rencontre avec Michael Iancu dans le jardin de l’Office de tourisme, sur “Juifs d’Occitanie, une histoire méconnue”.

Dans le cadre de son cycle « Rencontres avec », l’Office de tourisme organise une conférence exceptionnelle sur la riche et plus que millénaire histoire des Juifs d’Occitanie, en présence de Michaël Iancu, Docteur en histoire, Directeur de l’Institut universitaire Maïmonide-Averroès-Thomas d’Aquin et de Roger Tordjman, Vice-Président du Consistoire Israélite de Montpellier.

Cette rencontre sera également l’occasion de présenter le hors-série « Juifs d’Occitanie, une histoire méconnue », réalisé en partenariat avec le quotidien Régional Midi Libre.

INFORMATION

Gratuit et uniquement sur réservation auprès de l’Office de tourisme au 04 67 60 60 60.

60 personnes maximum

Lieu : Jardin de l’Office de Tourisme de Montpellier (30 allée Jean de Lattre de Tassigny).

Port du masque et pass sanitaire obligatoires.

