2022-07-01 – 2022-07-01

Hautes-Pyrénées Vic-en-Bigorre Un jour avant l’inauguration de la Quinzaine de l’Image, réalisé par l’association Peleyre, venez à la rencontre de Mélancholya ayant gagné le concours national « jeunes talents ». association@peleyre.fr +33 5 62 31 96 44 VIC-EN-BIGORRE Médiathèque Vic-en-Bigorre

