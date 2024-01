Rencontre avec Meddy Lignier Mairie de Ciré d’Aunis La salle basse Ciré-d’Aunis, vendredi 9 février 2024.

Rencontre avec Meddy Lignier Mairie de Ciré d’Aunis La salle basse Ciré-d’Aunis Charente-Maritime

Venez rencontrer Meddy Lignier, auteur de science-fiction, fantastique et enseignant de lettres.

Le but de la rencontre est de montrer les liens qu’on en commun le sport et les genres de l’imaginaire, en s’appuyant sur des exemples de livres, films, BD.

Mairie de Ciré d’Aunis La salle basse 24 Rue de l’Église, 17290 Ciré-d’Aunis

Ciré-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine bibliotheque-cire@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09

fin : 2024-02-09 20:30:00



L’événement Rencontre avec Meddy Lignier Ciré-d’Aunis a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin