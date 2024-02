Rencontre avec May Angeli à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, jeudi 29 février 2024.

Le jeudi 29 février 2024

de 10h00 à 11h30

.Public adultes. gratuit

May Angeli publie son premier album pour enfants, Christine et François, aux Editions La Farandole en 1961 après avoir suivi les cours de l’Ecole des métiers d’art de Paris.

En 1975, elle fait un premier voyage en Tunisie et de retour à Paris, elle apprend la gravure. Elle est illustratrice et autrice de nombreux ouvrages pour enfants et travaille aussi pour le cinéma.

Le jeudi 29 février prochain à 10h, la bibliothèque

Andrée Chedid a le plaisir d’accueillir l’autrice-illustratrice May Angeli

ainsi que ses éditrices aux Eléphants : Caroline Drouault et Ilona Meyer.

May Angeli expose ses gravures sur bois à la bibliothèque Andrée Chedid jusqu’au

2 mars 2024, ses gravures sont issues de l’album jeunesse « Le poisson-Caméléon »

(Edition des Eléphants, 2024). Cette rencontre modérée par les bibliothécaires, sera l’occasion de découvrir le travail de May Angeli, les albums parus chez

cet éditeur jeunesse (« Le poisson-Caméléon est son dernier album, mais

elle publie chez cet éditeur depuis plusieurs années déjà et sa collaboration avec ses éditrices) et permettra aussi de

découvrir son expo .

Pour adultes, sur inscription auprès des bibliothécaires

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015

Contact : +33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr

©May Angeli