RENCONTRE AVEC MATHIAS FRIMAN Montpeyroux, mercredi 20 mars 2024.

RENCONTRE AVEC MATHIAS FRIMAN Montpeyroux Hérault

Atelier « A la manière de… »

Viens découvrir l’envers du décor d’un livre illustré ! Réalisation d’une fresque ou conception d’un petit livre. Très vite, Mathias Friman découvre qu’il peut associer ces deux passions (l’étude de la nature et le dessin) par la confection de petits carnets naturalistes, où il note toutes ses observations d’enfant.

Son envie de dessiner, de comprendre la nature, d’en partager sa vision avec les autres, sont des sujets très présents dans sa vie… Tant et si bien qu’ils prennent vite le dessus et le poussent à consacrer sa vie à illustrer cette nature qu’il aime tant observer. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 17:00:00

fin : 2024-03-20

10 avenue du Rosaire

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie

