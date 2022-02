Rencontre avec Martine Delvaux – “Féminisme et crise climatique : la réflexion d’une mère à sa fille” Centre culturel canadien, 8 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 08 mars 2022

de 20h00 à 21h30

gratuit

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes le mardi 8 mars, le Centre culturel canadien vous invite à une rencontre littéraire avec l’autrice canadienne Martine Delvaux à l’occasion de la parution en France de Le monde est à toi et Pompières et pyromanes : deux ouvrages dédiés à sa fille et publiés aux Éditions Les Avrils.

Perçue comme une autrice provocatrice par certains, ou comme un modèle par d’autres, Martine Delvaux ne laisse personne indifférent. Ces dernières années, l’essayiste, romancière et professeure en littérature canadienne s’est imposée comme une figure féministe incontournable au Canada avec des œuvres coups de poing telles que Le boys club (Éditions Payot) et Thelma, Louise et moi (Éditions Heliotrope).

Dans Le monde est à toi, publié en 2017 au Canada, Martine Delvaux interroge la relation qu’elle entretient avec sa fille, et réfléchit à la part de féminisme qui réside dans cet amour maternel. Au moment de la publication de ce livre porteur d’espoir, sa fille avait alors 14 ans.

Pompières et pyromanes, sorti en 2021 au Canada, dresse un portrait bien différent. Alors que l’avenir semble s’assombrir sur fond de crise climatique, Martine Delvaux refuse l’abattement et choisit le combat : celui que mène la génération de sa fille, maintenant âgée de 18 ans, qui tient tête aux décideurs et réclame avec force la protection de la vie sur Terre.

La rencontre sera animée par Sophie Quetteville, et sera suivie d’une séance de signatures en collaboration avec la Librairie du Québec à Paris.

Centre culturel canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris 75008

Contact : https://www.facebook.com/centreculturelcanadien https://twitter.com/cc_canadien

© Hugo Sébastien Aubert, La Presse