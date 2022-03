Rencontre avec Marion Anquez, étude ethnobotanique de la Corniche Basque Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Rencontre avec Marion Anquez, étude ethnobotanique de la Corniche Basque Hendaye, 14 mai 2022

2022-05-14

Rencontre organisée dans le cadre de la présentation de l'exposition CAYOLAR à Asporotsttipi, la maison de la Corniche au Domaine d'Abbadia à Hendaye. Dans le cadre d'un mémoire en ethnobotanique,Marion Anquez en collaboration avec le CPIE du Littoral Basque,a interviewé différents acteurs de la Corniche basque sur leurs connaissances et utilisations d'une vingtaine de plantes. Lors de cette rencontre, elle vous expliquera les résultats de son étude. Elle a aussi recensé les noms basques de certaines plantes.

Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye

