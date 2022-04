Rencontre avec Marina Davydova ThéâtredelaCité (ex-TNT) Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Rencontre avec Marina Davydova Galin Stoev et l’équipe du ThéâtredelaCité ont l’honneur de vous inviter à un temps d’échange avec la critique de théâtre et metteuse en scène russe Marina Davydova. Également, rédactrice en chef de la revue TEATP (« théâtre », en russe) et directrice artistique du festival de théâtre moscovite Net, elle a dû récemment fuir la Russie suite à ses prises de position publiques contre le gouvernement russe dans le cadre de la guerre en Ukraine. Nous vous invitons, le temps d’une rencontre, à partager avec elle son regard sur le contexte actuel d’un milieu artistique horrifié et tétanisé. ### Plus d’infos [Site du Théâtre de la Cité](https://theatre-cite.com/programmation/2021-2022/evenement/rencontre-avec-marina-davydova/) ![]() ### Infos Pratiques * Jeudi 21 avril à 19h

Entrée libre

