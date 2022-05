Rencontre avec Marie Vareille et Natacha Henry

Rencontre avec Marie Vareille et Natacha Henry, 18 mai 2022, . Rencontre avec Marie Vareille et Natacha Henry

2022-05-18 – 2022-05-18 Dans le cadre du Prix ados des Hautes-Pyrénées organisé par la médiathèque départementale, le réseau des bibliothèques Tarbes-Lourdes-Pyrénées propose des rencontres avec deux autrice Jeunesse : – Marie Vareille pour Le syndrome du spaghetti en visio-conférence à 14h30

– Natacha Henry pour L’affaire des Fées de Cottingley à 16h30 INSCRIPTION au 05 62 44 38 96 dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville