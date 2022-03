Rencontre avec Marie Sizun à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid, 14 mai 2022, Paris.

Marie Sizun a été enseignante et a écrit toute sa vie des textes courts et des nouvelles. Mais ce n’est qu’à l’âge de 65 ans qu’elle publie son premier roman intitulé le “Père de la petite” (Arléa, 2008) qui recevra le Prix Librecourt. Puis, elle enchaine d’autres publications qui auront toutes autant de succès. Lors de cette rencontre, elle évoquera son dernier recueil de nouvelles “Les petits personnages” (Arléa, 2022).

Les petits personnages, figures quasi anonymes, qui donnent vie à ce recueil sont ceux que l’on voit dans un tableau dont l’objet principal est un paysage. Marie Sizun décide de leur insuffler un nouveau souffle de vie, leur inventant à chacun une histoire, des sentiments, des regrets ou des espoirs, bref, d’en faire les personnages principaux de ces trente-trois nouvelles. Marie Sizun croque magnifiquement ces personnages qui semblent au premier abord sans importance et qui deviennent très attachants. Le choix des peintures est très large, mais reflète au plus juste la sensibilité de Marie Sizun. Des Très riches heures

du Duc de Berry à Moser ou Ensor, de Fragonard à Van Gogh, de Vallotton à Monet, Marquet ou Turner, elle réussit chaque fois à trouver le ton juste et la parfaite adéquation entre ce que l’on voit et ce que l’on entend. Racontant la peinture, ou plutôt la prolongeant en imagination, elle nous donne à la voir autrement.

