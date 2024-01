Rencontre avec Marie Richeux à la bibliothèque Goutte d’or Bibliothèque Goutte d’Or Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 15h00 à 16h30

.Public adultes. gratuit

Sur inscription auprès de la bibliothèque

Rencontre autour de l’oeuvre littéraire de Marie Richeux.

Marie

Richeux est née à Paris en 1984. Depuis plus de dix ans, elle produit et anime

une émission quotidienne sur France Culture.

Elle

a publié quatre livres chez Sabine Wespieser éditeur : Polaroïds (2013), un recueil de

courtes fictions choisies parmi celles écrites quotidiennement pour les lire à

l’antenne ; Achille (2015),

une relecture contemporaine du mythe antique ; un premier roman, Climats de France (2017),

salué par la critique et les libraires pour sa manière subtile et très

personnelle d’interroger le lien entre l’Algérie et la France en partant d’un

bâtiment construit par l’architecte Fernand Pouillon et où a grandi la

narratrice ; et enfin Sages

Femmes (2021), son deuxième roman, qui, à partir d’un fil

généalogique, tisse les trajectoires d’une constellation de femmes liées par un

destin commun.

En

mai 2023 a paru Jours de naissance,

un court récit dont l’écriture dense, précise et sensible à la fois, fait

merveille pour transformer une expérience très intime en une belle et confiante

célébration.

Remerciements à Sabine Wespieser,

www.swediteur.com

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

Bibliothèque Goutte d'Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

Contact : +33153092310 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr

MarieRicheux2023┬®C.D. Marie Richeux