Médiathèque d’Ornon, le vendredi 8 octobre à 17:00

La médiathèque d’Ornon invite l’auteure pour un moment de partage et d’échanges. ——————————————————————————– ### Marie Nimier a écrit une douzaine de romans publiés chez Gallimard et largement traduits dans le monde entier. Elle écrit également des albums pour enfants, du théâtre, de nombreuses pièces radiophoniques et des chansons pour Jean Guidoni, Juliette Gréco, Art Mengo, Clarika, Lokua Kanza, Eddy Mitchell, Maurane…

Gratuit sur réservation • Public adulte

Dans le cadre de Lire en poche. Médiathèque d’Ornon 46 Rue Jean-Jacques Rousseau, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T17:00:00 2021-10-08T18:00:00

