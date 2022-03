Rencontre avec Marie Mangez Bibliothèque de la Manufacture Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

À propos de son roman Le Parfum des cendres (Finitude, 2021), dans le cadre du Prix Roman Cezam Pays de la LoireEmbaumeur, Sylvain Bragonnard a le don de cerner les personnalités, celles des vivants comme celles de morts, grâce à leurs odeurs. Pour Alice, une jeune thésarde, curieuse impénitente, qui veut percer le mystère de cet homme bourru et taiseux. Doucement, elle va l'apprivoiser, partager avec lui sa passion pour la musique, et comprendre ce qu'il cache depuis quinze ans.

