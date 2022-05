Rencontre avec Marie-Hélène Lafon, 17 juin 2022, .

Rencontre avec Marie-Hélène Lafon

2022-06-17

Durant longtemps, Marie-Hélène Lafon vécut sous l’emprise de Flaubert, paralysée, entre autres sources d’admiration, par Un cœur simple. Et puis, un jour, elle fut acculée à l’écriture, jetée en face du “mur blanc” de l’écriture. Pourquoi ? comment ? C’était il y a une trentaine d’année. A compter de ce jour, elle s’est attelée à la constitution d’une œuvre minutieuse, attachante, où le travail de la langue et la vie paysanne occupent une place centrale.



Du Cantal, son “pays d’en haut”, Marie-Hélène Lafon restitue l’atmosphère avec un soin d’orfèvre et la justesse d’une enfant qui y a grandi. Chaque geste, chaque détail qui en exprime la sourde vérité est présent dans ses livres. Ceci explique, peut-être, l’impression familière faite aux lecteurs ? Car son monde est aussi le nôtre. Nous qui sommes tous, comme elle, à plus ou moins brève échéance, des fils et filles de paysans.



Marie-Hélène Lafon a écrit une quinzaine d’ouvrages, publiés en grande majorité chez Buchet Chastel, parmi lesquels : Le soir du chien, L’Annonce, Joseph, Nos Vies. En 2016 elle reçoit le prix Goncourt de la nouvelle pour Histoires. En 2020, elle obtient le prix Renaudot pour Histoire du fils, qui lui vaut un grand succès public.



Une vente de livres et une séance de dédicaces sont prévues à l’issue de la rencontre, grâce au partenariat avec la librairie aixoise Le blason.

