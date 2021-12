Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde Rencontre avec Marie de Hennezel Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Rencontre avec Marie de Hennezel Station Ausone, 18 janvier 2022, Bordeaux. Rencontre avec Marie de Hennezel

Station Ausone, le mardi 18 janvier 2022 à 18:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/JY2yagU](https://cutt.ly/JY2yagU) « Psychanalyste, l’auteure évoque les rapports intimes de certains de ses patients avec les mondes invisibles relatifs aux rêves, aux phénomènes de synchronicité, aux dialogues avec un ange gardien ou à la présence protectrice d’une personne décédée. Elle souligne comment ce recours à l’invisible permet à l’être humain d’affronter les périodes d’angoisse ou d’incertitude. » ©Electre 2021 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Venez rencontrer Marie de Hennezel à l’occasion de la sortie de son livre « Vivre avec l’invisible » aux éditions Robert Laffont et Versilio. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-18T18:00:00 2022-01-18T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Station Ausone Adresse 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Station Ausone Bordeaux