Rencontre avec Maria José Oliveira « l’invention de l’autre », 12 juillet 2022, .

Rencontre avec Maria José Oliveira « l’invention de l’autre »



2022-07-12 17:30:00 17:30:00 – 2022-07-12 20:00:00 20:00:00

17h30 :

Visite flash de l’exposition « Tout ce que je veux. Artistes portugaises de 1900 à 2020 » (durée 40 min). Sans réservation, sur présentation d’un billet d’entrée.

18h30 :

Rencontre avec Maria José Oliveira, organisée par l’association ALFA (durée 1h30). Sans réservation, gratuit.

Le CCC OD accueille ALFA, association luso-française d’art, pour une présentation du projet inédit de Maria José Oliveira, entre Bueil-en-Touraine et Beja (Portugal). Cette double installation nous parle de confinement, d’abnégation mais aussi de résilience, de liberté et d’amour à travers des installations que l’artiste compose et conceptualise.

La présentation sera réalisée par les fondateurs de l’association ALFA, Fernando Ribeiro et Jean-Michel Albert, en présence de l’artiste Maria José Oliveira.

contact@cccod.fr https://www.cccod.fr/agenda/rencontre-maria-jose-oliveira/

Le CCC OD accueille ALFA, association luso-française d’art, pour une présentation du projet inédit de Maria José Oliveira, entre Bueil-en-Touraine et Beja (Portugal). Cette double installation nous parle de confinement, d’abnégation mais aussi de résilience, de liberté et d’amour à travers des installations que l’artiste compose et conceptualise.

La présentation sera réalisée par les fondateurs de l’association ALFA, Fernando Ribeiro et Jean-Michel Albert, en présence de l’artiste Maria José Oliveira.

photo François Fernandez

