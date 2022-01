Rencontre avec Maria Candea : Pourquoi devrait-on parler « sans accent » ? Bibliothèque François Villon, 2 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 02 avril 2022

de 16h00 à 18h00

Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie, nous avons le plaisir d’accueillir Maria Candea, sociolinguiste. Nous échangerons avec elle plus particulièrement sur la question des accents dans la langue et la société française.

Nous avons l’habitude de dire qu’il y a des gens qui ont « un accent » en français, et de penser que cela représente un handicap pour un certain nombre de métiers. En revanche, nous n’avons pas l’habitude de nous demander qui décide de la variante de français qui serait « sans accent », qui décide qu’un accent serait beau ou laid, et sur quels critères.

Au moment même où les politiques discutent d’un projet de loi pour punir la discrimination fondée sur l’accent, les recherches montrent plutôt que les accents régionaux en France ont tendance à s’effacer, certains tendent même à disparaitre. Peut-on et veut-on les sauver ? Qu’en est-il des accents sociaux ou étrangers ? D’où viennent les accents, en général, et à quoi servent-ils ?

Maria Candea est professeure en sociolinguistique à l’université Sorbonne Nouvelle, docteure en linguistique française. Elle est également cofondatrice et membre du comité de rédaction de la revue GLAD! consacrée aux recherches sur le langage, le genre et les sexualités.En 2019, elle publie avec Laélia Véron, Le français est à nous ! : petit manuel d’émancipation linguistique aux éditions La découverte. Elle est également consultante scientifique pour le podcast Parler comme jamais sur Binge audio, dont le livre Parler comme jamais : la langue : ce qu’on croit et ce qu’on en sait est paru aux éditions Le Robert en 2021.

Bibliothèque François Villon 81 Boulevard de la Villette Paris 75010

Contact : 01 42 41 14 30 bibliotheque.françois-villon@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-francois-villon-1722 https://www.facebook.com/francois.villon https://twitter.com/BiblioVillon

