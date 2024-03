Rencontre avec Margaux Laurens-Neel Musée national Jean-Jacques Henner Paris, samedi 18 mai 2024.

Rencontre avec Margaux Laurens-Neel Rencontre avec Margaux Laurens-Neel à l’occasion de son exposition de fin de résidence « Henner, le ruban, la braise ». Samedi 18 mai, 18h00 Musée national Jean-Jacques Henner Gratuit / réservation conseillée (nombre de places limitées)

Rencontre avec Margaux Laurens-Neel à l’occasion de son exposition de fin de résidence « Henner, le ruban, la braise ».

Une discussion au fil des œuvres présentées dans l’exposition où l’artiste vous fera découvrir son univers, ses inspirations et les liens développés avec l’œuvre de Jean-Jacques Henner au fil de sa résidence.

Le billet de la rencontre donne accès au musée. Si vous souhaitez assister au concert, nous vous remercions de faire également une réservation pour le concert.

Musée national Jean-Jacques Henner 43 avenue de Villiers 75017 Paris Paris 75017 Paris Île-de-France 01 47 63 42 73 http://www.musee-henner.fr Situé dans le quartier de la plaine Monceau, l'hôtel particulier qui abrite aujourd'hui le musée consacré au peintre Jean-Jacques Henner (1829-1905) est à l'origine la demeure et l'atelier de Guillaume Dubufe (1853-1909). L'édifice est remarquable par ses décors et ses éléments architecturaux empruntés à différentes époques et civilisations. Les collections du musée retracent, de son Alsace natale à Paris où Jean-Jacques Henner a fait carrière, en passant par la Villa Médicis où il a séjourné après l'obtention du Grand prix de Rome de de peinture, l'itinéraire d'un artiste considéré au début du XXème siècle comme l'un des plus importants de son temps.

© Musée national Jean-Jacques Henner

© Margaux Laurens-Neel