Station Ausone, le mardi 9 novembre à 18:00

>>> Retrouvez le livre : [https://www.mollat.com/…/marcel-gauchet-la-droite-et-la](https://www.mollat.com/…/marcel-gauchet-la-droite-et-la)… >>> Rendez-vous à la Station Ausone. La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat)

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Venez rencontrer Marcel Gauchet à l’occasion de la sortie de son livre “La droite et la gauche, histoire et destin” aux éditions Gallimard. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

2021-11-09T18:00:00 2021-11-09T19:00:00

