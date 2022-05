Rencontre avec Marcel, berger à Iraty, 27 juin 2022, .

Rencontre avec Marcel, berger à Iraty

2022-06-27 08:45:00 – 2022-06-27 17:00:00

Pour tous ceux et celles qui ont rêvé un jour de faire l’un des plus beaux métiers du monde : berger !

Pour les familles qui souhaitent partager un grand moment de pleine nature, au rythme des bêtes, pour ceux

qui sont intéressés par ce métier, voici une belle occasion de le découvrir concrètement au travers de ces

moments partagés avec Marcel, berger d’Arxilondo à la frontière espagnole.

Cela sera pour vous l’occasion de découvrir, non loin du cayolar, lors de la pause de midi, le lac d Irabia en

Navarre.

Programme :

8h45 : rendez-vous au cayolar à 20 minutes des Chalets.

9h00 – 11h00 : Fabrication du fromage

11h00 – 17h00 : pause et détente

17h00 : Ramassage et tri des brebis avant la traite du soir.

La journée se terminera par un moment de convivialité et de dégustation de fromage. Nombre de participants : 10 personnes maximum. Inscription obligatoire

