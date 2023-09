Rencontre avec Marc Fontecave / Transition énergétique : questions et perspectives Médiathèque Marguerite Duras Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Le samedi 25 novembre 2023

de 11h00 à 13h00

.Public adultes. gratuit

Réservation obligatoire auprès de Bibliocité : https://bibliocite.fr/evenements/ ou 01 44 78 80 50

Conférence de Marc Fontecave, professeur au Collège de France, dans le cadre du cycle « Collège de France : faire connaissance »

Le réseau des

bibliothèques de la Ville de Paris, en partenariat avec le Collège de France,

vous propose un nouveau

rendez-vous autour des enjeux intellectuels et scientifiques.

Transition énergétique : questions et perspectives

La rencontre sera modérée par Nathalie Croisé, spécialisée dans les sujets liés aux entreprises et au

développement durable depuis quinze ans. Elle a animé et produit l’émission « Green

Business » sur BFM Business. Désormais indépendante, elle modère des conférences

et réalise des podcasts pour plusieurs médias, Carbone Zéro la radio, Green

Univers et The Good.

Marc Fontecave



Marc Fontecave est chimiste,

professeur du Collège de France, titulaire de la chaire Chimie des processus

biologiques depuis 2008. Il y dirige également le

Laboratoire de chimie des processus biologiques, une unité mixte de recherche

Collège de France-CNRS-Sorbonne Université.

Marc

Fontecave est un spécialiste de la chimie à l’interface de la biologie, et

étudie la structure et la réactivité de sites enzymatiques complexes. Il

développe notamment, à partir d’une approche bio-inspirée des processus

naturels, de nouveaux catalyseurs moléculaires et solides pour le développement

des technologies électrochimiques de stockage de l’énergie solaire : décomposition de l’eau en oxygène et hydrogène et

électrolyse du dioxyde de carbone.

Il est

notamment l’auteur de Halte au catastrophisme ! Les vérités de la transition

énergétique, Flammarion, 2020.

Le Collège de France

Le Collège de France, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche établi à Paris depuis 1530, est ouvert à tous. Il répond à une double vocation : être à la fois le lieu de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. On y enseigne ainsi à tous les publics, gratuitement et sans aucune condition d’inscription ni de diplôme, « le savoir en train de se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts ». Il a également pour mission de favoriser l’approche interdisciplinaire de la recherche et de diffuser les connaissances en France et à l’étranger. Le Collège de France est membre associé de l’université PSL.

www.college-de-france.fr

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Contact : +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://bibliocite.fr/evenements/

DR