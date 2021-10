Cosne-Cours-sur-Loire Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Rencontre avec Marc Boutavant Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Médiathèque de Cosne, le mercredi 17 novembre à 14:30

A la rencontre du papa d’Ariol Mercredi 17 novembre de14h30 à 17h Rencontre/signature avec Marc Boutavant Marc Boutavant nous parlera d’Ariol, présentera ses esquisses et des extraits d’un film d’animation basé sur la série. Vente dédicace à 15h30 en partenariat avec la Librairie Page 58. La médiathèque publiera sur sa page Facebook les dessins d’Ariol, Ramono, Bisbille, Bitonio … que les enfants nous amèneront.

Gratuit sur inscription, pass sanitaire

Médiathèque de Cosne 6 rue des forges 58200 cosne cours sur loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

2021-11-17T14:30:00 2021-11-17T17:00:00

