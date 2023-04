Rencontre avec Manuel Valls à la Librairie Delamain Librairie Delamain Paris Catégories d’Évènement: île de France

Rencontre avec Manuel Valls à la Librairie Delamain Librairie Delamain, 18 avril 2023, Paris. Le mardi 18 avril 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous recevons Manuel Valls à l’occasion de la parution de son ouvrage « Le Courage guidait leurs pas » publié aux Éditions Tallandier.e Comme bon nombre d’hommes politiques, Manuel Valls a le goût de l’Histoire. Il a puisé dans ses lectures pour faire l’éloge du courage à travers douze portraits d’hommes et de femmes. Rendez-vous à 19h pour une dédicace autour d’un verre amical. DÉCOUVRIR LE LIVRE ICI Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001 Paris Contact : https://www.facebook.com/librairiedelamain https://www.facebook.com/librairiedelamain

