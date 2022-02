Rencontre avec Manuel Marsol Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Né en 1984, Manuel Marsol est un auteur-illustrateur originaire de Madrid dont les livres ont été sélectionnés à plusieurs reprises pour le Prix International de l’Illustration de Bologne, qu’il remporte en 2017 avec La Montagne.



Invité à l'occasion du Festival Lecture par Nature, Manuel Marsol partagera un moment en notre compagnie pour évoquer son parcours et ses nouveaux projets.



Son ouvrage suivant, Duel au soleil, est sacré Pépite du livre illustré au Salon de Montreuil 2018. Invité à l'occasion du Festival Lecture par Nature, Manuel Marsol partagera un moment en notre compagnie pour évoquer son parcours et ses nouveaux projets.

