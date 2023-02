Rencontre avec Maisie-Nour Symon Henry : s’épanouir artistiquement dans la différence Bibliothèque Gaston-Miron Paris Catégories d’Évènement: île de France

Rencontre avec Maisie-Nour Symon Henry : s’épanouir artistiquement dans la différence Bibliothèque Gaston-Miron, 14 mars 2023, Paris. Le mardi 14 mars 2023

de 18h30 à 20h00

. gratuit

La bibliothèque Gaston-Miron vous invite à un échange résolument queer, migratoire et amoureux du bruit du monde avec Maisie-Nour Symon Henry, artiste multidisciplinaire égypto-québécois.e. Entre vidéos, livres, expos, concerts, lectures publiques et autres tiers-espaces créatifs pétris d’univers poétiques, visuels et sonores, son travail s’aventure au-delà des discours sur la diversité. Sa quête est celle d’une déhiérarchisation de l’autorité de la·du créateur·rice au profit d’un travail de proximité avec les interprètes et spectateur·rices. Dans ses partitions graphiques, les notes libérées de la portée, et les mots ré-ensauvagés deviennent des occasions de se rapprocher… La rencontre prendra la forme d’un entretien avec Myriam Suchet et Thibaut Casagrande, entrelacé de moments de performances et de traces d’archives vives. Dans le cadre de la semaine Arts & Médias de la Sorbonne Nouvelle. Mardi 14 mars 2023, de 18h30 à 20h à la Bibliothèque Gaston-Miron Bibliothèque Gaston-Miron 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris Contact : 0145877829 bgm@sorbonne-nouvelle.fr https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu

