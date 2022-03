rencontre avec Mai Hua autour de son film Les rivières Cin’Hoche Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Seine-Saint-Denis

rencontre avec Mai Hua autour de son film Les rivières Cin’Hoche, 27 mars 2022, Bagnolet. rencontre avec Mai Hua autour de son film Les rivières

Cin’Hoche, le dimanche 27 mars à 18:00 Rencontre avec Mai Hua autour de son film Les rivières Cin’Hoche 6 rue Hoche Bagnolet Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T18:00:00 2022-03-27T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bagnolet, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Cin'Hoche Adresse 6 rue Hoche Ville Bagnolet lieuville Cin'Hoche Bagnolet Departement Seine-Saint-Denis

Cin'Hoche Bagnolet Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagnolet/

rencontre avec Mai Hua autour de son film Les rivières Cin’Hoche 2022-03-27 was last modified: by rencontre avec Mai Hua autour de son film Les rivières Cin’Hoche Cin'Hoche 27 mars 2022 Bagnolet Cin'Hoche Bagnolet

Bagnolet Seine-Saint-Denis