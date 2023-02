Rencontre avec Lucie Taïeb Café de la librairie Dialogues, 1 mars 2023, Brest .

Rencontre avec Lucie Taïeb

Pendant plus de cinquante ans, au sud de Manhattan, l’île de Staten Island a accueilli les ordures de la ville de New York. Plus de 29 000 tonnes de rebuts se déversaient chaque jour dans cette décharge à ciel ouvert, visible de l’espace. Fermée en 2001, Freshkills ne rouvrira qu’en 2036 – une fois reconvertie en gigantesque « parc récréatif ». Camouflée. Refoulée. Aseptisée. Que dit d’une société le traitement de ses déchets ? Ne vivons-nous qu’en surface ? Avec la rigueur de la chercheuse et la licence de la poète, Lucie Taïeb, écrivaine, traductrice et maître de conférence à l’université de Bretagne Occidentale, s’interroge sur la présence, l’absence, ce que cachent nos villes trop propres. Les ordures ne disparaissent jamais vraiment, ni la mémoire des lieux et des vies.

Rencontre organisée dans le cadre du festival DañsFabrik.

