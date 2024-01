Rencontre avec Lucie Rico à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, 10 février 2024, Paris.

Le samedi 10 février 2024

de 15h30 à 16h30

.Public adultes. gratuit

Lucie Rico a travaillé plusieurs années dans l’édition et les nouveaux médias avant de se consacrer à l’écriture littéraire et scénaristique. Elle a réalisé plusieurs séries, courts-métrages et scénarise des longs métrages. Depuis 2020, elle est professeure associée en création littéraire à l’Université Clermont Auvergne. Elle a écrit deux romans aux éditions P.O.L, Le chant du poulet sous vide (Prix du roman d’écologie) et GPS (mention spéciale du prix Wepler, finaliste du Prix Inter, du prix Fémina, et Le Monde).

Cette rencontre modérée par les bibliothécaires portera sur ses deux romans : Le chant du poulet sous vide (Gallimard, 2021) et GPS (POL, 2022). L’occasion de découvrir cette autrice et ses textes au ton à la fois drôle et grinçant. Son premier roman, drôle et profond est un conte noir où l’héroïne, Paule, revenue à la ferme et à son élevage de poulets, écrit les biographies de ses gallinacés avant de les tuer. Ces petits hommages lyriques font tout de suite la différence et obtiennent un gros succès dans les supermarchés. Dans GPS, Lucie Rico secoue les règles du polar, plonge dans les arcanes du fait divers, égratigne le monde du marketing en connaissance de cause. Après la lecture de ce formidable roman, personne n’acceptera en confiance la moindre « demande de partage de localisation »…

Entrée libre

Par la suite, n’hésitez pas à suivre Lucie Rico au théâtre de l’Étoile du Nord (18ème) où elle est en résidence. Le vendredi 8 mars à 20h, au théâtre de l’Étoile du Nord, est organisée une rencontre

qui vous plongera dans la fabrique du roman, aux côtés de trois

romancier.ère.s qui ont (entre autres) en commun d’avoir chacun.e écrit

deux romans remarqués. Mais également de travailler d’autres formes

d’écritures : celles du cinéma pour Victor Jestin et Lucie Rico et celle

de la musique pour Mathilde Forget.

Comment ces différents langages, ces différents médias s’articulent et

peuvent déplacer l’espace du roman ? Comment les langages passent l’un

dans l’autre ?Renseignements et réservation au théâtre de l’Étoile du Nord : https://etoiledunord-theatre.mapado.com/event/235530-lucie-rico-ecrire-plusieurs-langages-parcourslitteraire

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

Contact : +33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

@ Hélène Bamberger, P.O.L