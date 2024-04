Rencontre avec Luc Blanvillain Librairie Gwarlan Lannion, jeudi 18 avril 2024.

Luc Blanvillain sera présent chez Gwalarn à l’occasion de la parution de son nouveau roman Sur les roses, paru aux éditions Quidam.

Agrégé de lettres, Luc Blanvillain enseigne à Lannion . Son goût pour la lecture et pour l’écriture se manifeste dès l’enfance. Il n’est donc pas étonnant qu’il écrive sur l’adolescence, terrain de jeu où il fait se rencontrer les grands mythes littéraires et la novlangue de la com’, des geeks, des cours de collèges et de lycée. Il est l’auteur de Nos âmes seules (Plon, 2015), Le Répondeur (Quidam, 2020) et Pas de souci (Quidam 2022).

Sur les roses ? Un jour, quelqu’un est foudroyé par la cueillaison d’une rose.

Pour raconter cette histoire, il faut partir de zéro la rose, bien sûr, mais aussi, aussitôt, l’amour, la mort, l’enfance, les livres, les séries policières.

Simon Crubel est amoureux. Amoureux et bibliothécaire. Attendons-nous au pire. .

Librairie Gwarlan 19 rue du chapelier

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

