Rencontre avec Lola Lafon Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Rencontre avec Lola Lafon Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 8 février 2023, Paris. Le mercredi 08 février 2023

de 19h00 à 20h30

. payant 8 € / 6 € (réduits* et Amis du mahJ) *moins de 26 ans, allocataires de minima sociaux, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap (accompagnateur gratuit – demander une place gratuite à handicaps@mahj.org), mutilés de guerre, sur présentation d’un justificatif en cours de validité

Rencontre avec Lola Lafon, animée par Raphaëlle Leyris, à l’occasion de la parution de Quand tu écouteras cette chanson (Ma nuit au musée/ Stock, 2022) Rencontre avec Lola Lafon, animée par Raphaëlle Leyris, à l’occasion de la parution de Quand tu écouteras cette chanson (Ma nuit au musée/ Stock, 2022) Écrivaine, chanteuse, compositrice, militante, Lola Lafon est l’autrice de six romans, parmi lesquels De ça je me console (Flammarion, 2007), La Petite Communiste qui ne souriait jamais (Actes Sud, 2014), et Chavirer (Actes Sud, 2020), couronnés par de nombreux prix. Née à Paris, elle est la fille de deux professeurs de littérature, communistes, qui très vite s’expatrient d’abord en Bulgarie puis en Roumanie avant de revenir en France quand elle a douze ans. Lorsque les éditions Stock lui proposent d’écrire un texte pour la collection « Ma nuit au musée », Lola Lafon choisit de passer la nuit dans le musée Anne Frank, au sein de l’annexe dans laquelle la jeune fille et ses proches vécurent cachés jusqu’à leur arrestation. Au fil de cette nuit, ressurgissent la mémoire des absents, parmi lesquels sa grand-mère Ida Goldman, « la raison de cette nuit ». Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris Contact : https://mahj.org/fr/programme/lola-lafon-29995 0153018660 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/

© Lynn S.K.

